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İzmir saldırısının talimatını hangi örgüt verdi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili, "18 kişi gözaltına alındı, saldırı talimatını PKK verdi." dedi.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 12:09
İzmir saldırısının talimatını hangi örgüt verdi?
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından 18 kişinin gözaltına alındığını ve PKK'lı teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu açıkladı.

Bozdağ, teröristlerin kimliğinin bağlantılarının belirlenmesi açısından şu an açıklanmadığını aktardı. Bozdağ, hain saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığı konusunda dair tereddüt olmadığını söyledi. 

Bozdağ şu açıklamayı yaptı: 'Saygıdeğer basın mensupları dün, saat 16 sularında İzmir ilimiz Bayraklı Adliyesi hizmet binası c blok giriş kapısında bulunan polis kapısı önünde Broadway bir aracın patlatılması ve sonrasında teröristin takibi, diğer noktada indirilen teröristin tespiti sonucu çıkan çatışmada bir polisimiz bir adliye çalışanımız şehit oldu. Şehitlerimize rahmet diliyorum, 9 yaralımız var acil şifalar diliyorum. Teröristlerin ikisi ölü olarak ele geçirilmiştir.

Fethi Sekin gerçekten çok büyük bir kahramanlık göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederken büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Şehit polis memurumuz Fethi Sekin'i ve yaralı polislerimizi onların şahsında terörle mücadele den bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara şükran borçludur. Yaklaşık 10 terör örgütüyle eş zamanlı mücadele den tek ülke Türkiye'dir. Terör asla kazanamayacaktır.

Yaralılarımızdan 3'ü avukat, 2'si polis, 2'si de sivil vatandaş. 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Ancak şu anda bu bilgileri açıklamıyoruz. Terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Eylemi gerçekleştirme talimatı veren örgütün bölücü terör örgütü PKK olduğu bellidir. Eylemin İzmir'de olmasına birileri farklı anlamlar yüklemek isteyebilir. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri insanlığın düşmanıdır. Bu, Türkiye'nin 81 iline dönük bir terör saldırısıdır. Terör terördür, terörist teröristtir.'

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