İkinci araç patlatıldı

İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir aracın daha kontrollü bir şekilde patlatıldığını açıkladı.