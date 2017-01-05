USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

İkinci araç patlatıldı

İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen ikinci bir araç güvenlik güçleri ​tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 18:01
İkinci araç patlatıldı

İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir aracın daha kontrollü bir şekilde patlatıldığını açıkladı.

Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

Terör SaldırısıFethi SekinErol Ayyıldızİzmir AdliyesiGüvenlik Güçleri


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı