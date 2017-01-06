Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.



BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;



06.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



06.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



06.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



06.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



06.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece)



06.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edilmiştir.



İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;



06-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



06-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü



06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



06-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



06-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



06-01-2017 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



06-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü Kaynak : İHA