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İçerisinde ceset olan bazanın taşınma anı kamerada

Şişli’de iki kişi baza içerisindeki cesedi taşıyarak çöp konteynerinin yanına bıraktı. İki şahsın baza içerisindeki cesedi taşımaları ve bırakmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 12:53
İçerisinde ceset olan bazanın taşınma anı kamerada
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Şişli Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokak'ta gece saat 02.30 sıralarında çöp almaya gelen temizlik işçileri konteyner yanında baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulmuştu.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılmış, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonucu kimliği belirlenemeyen cesedin 35'li yaşlarda siyahi ve yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde darp izlerinin olduğu öğrenilmişti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişi bazayı taşıyor. Daha sonra iki kişi bazayı çöp konteynerinin yanına bırakıyor. Kaynak : İHA

Olay Yeri İncelemeGüvenlik Kamerası


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