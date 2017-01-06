Haç çıkarmak için soğuk sulara atladılar

Hıristiyan inancına göre 6 Ocak olan Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.



Ayine Türkiye'de yaşayan cemaat mensuplarından ve Yunanistan'dan yoğun katılım gerçekleşti. Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayin için ziyaretçiler sabah saatlerinden itibaren Patrikhaneye gelmeye başladı.



Patrikhane'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinde mum yakılarak dua edildi. Ayinin ardından Patrik Bartholomeos ve beraberindekiler denizden haç çıkarma törenini gerçekleştirmek üzere Haliç'e yürüdü. Denizden haç çıkarmak isteyen gençler bir tekneyle denize açıldı. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı deniz polisinin ve dalgıçların hazır beklediği görüldü.



Burada kurulan platformda yapılan kısa bir ayinin ardından haç denize atıldı. Haçın denize atılmasıyla birlikte teknede bekleyen gençler de kendilerini soğuk sulara bıraktı. Denize atılan haçı Yunanistan'dan gelen 29 yaşındaki Nick Solis çıkarttı. Balat'ta düzenlenen ayine ikinci kez gelen Nick Solis'in antrenör olduğu öğrenildi.



Bu arada ayinin yapıldığı Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ve denizden haç çıkarma töreni sırasında polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir alan polis ekipleri, törene gelen vatandaşları üst aramasından geçirerek içeri aldı. Kaynak : İHA