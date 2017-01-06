Göz hastalıkları en çok erkeklerde görülüyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, travmalara bağlı oluşan göz hastalıklarının erkeklerde daha sık görüldüğünü belirtti.



Göz bozukluklarında kadın erkek ayrımının genelde olmadığını belirten Op.Dr. Şeyda Atabay, 'Gözlük takmayı gerektiren sorunlarda hipermetropi, miyopi, astigmatizmayı aynı sıklıklarda görebilmekteyiz. Göz bozukluklarında genetik ve çevresel etkenler önemlidir. Bu durum kadın ve erkekleri aynı sıklıkta etkilemektedir. Göz kapak bozuklukları yine kadın ve erkeklerde aynı sıklıklarda görülürken tedavide kadınların daha etkin olduklarını ve göz kapak bozukluklarından daha fazla yakındıklarını görmekteyiz. Katarakt bozuklukları yine özellikle çevresel koşullardan etkilenir. Ve cinsiyet ayrımı göstermez. Keratokonus hastalığı yani gözün en öndeki kornea tabakasının incelerek bombeleşme gösteren hastalığı genelde kadınlarda daha sık olarak izlenmektedir. Göz kuruluğu olarak bilinen gözde batma yanma ağrı ile kendini gösteren hastalık özellikle menapoz sonrası kadınlarda sık görülmektedir. Irsi bir hastalık olan gece körlüğü ya da tavuk karası olarak adlandırılan retinitis pigmentoza sadece erkeklerde görülürken, kadınlar sadece hastalıkta geni taşırlar. Yine erkelerde sıkça rastlanılan bir hastalık olan santral seröz retinopati olarak isimlendirilen hastalık ani görme bozukluklarına sebep olmaktadır. Orta yaş stresli erkelerde sık olarak görülmektedir. Tiroid hastalıklarının gözü etkilemesi kadınlarda daha sık olabilmektedir. Travmalara bağlı oluşan göz hastalıkları bunlar göz içi kanamaları, dekolman, göz yırtılmaları erkeklerde daha sık görülmektedir' diye konuştu.



Kaynak : İHA