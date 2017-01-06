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Fırat Kalkanı'ndan acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda yaralanan Astsubay Selçuk Erdoğan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 16:16
Fırat Kalkanı'ndan acı haber

21 Aralık 2016 tarihinde El Bab bölgesinde yaşanan çatışmalarda yaralanarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Hastanesinde tedavi altına alınan Astsubay Selçuk Erdoğan (33), 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit Astsubay Selçuk Erdoğan'ın naaşı otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şehidin naaşının buradaki işlemlerinin ardından memleketi Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.

ŞehitFırat Kalkanı


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