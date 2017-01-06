Ferda Yıldırım'dan teröre tepki: Başaramayacaksınız

Polis memuru Fethi Sekin dün İzmir'de gerçekleşen saldırıda çok daha büyük bir facia yaşanmasının önüne geçerek teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.



Beyaz TV Ana Haber Spikeri Ferda Yıldırım teröre tepkisiz kalmadı.



'Bu akşam bültenimize İzmir'deki o sıcak anlarla başladık' diyen Yıldırım, 'Teröristler esasında çok daha fazlasını bir katliamı hesap etmişti ama gerçekleştiremediler. Şükürler olsun ki başaramadılar. İşte o facianın boyutunun artmasının önüne geçen bir kahraman var bugün hepimiz onun adını konuşuyoruz; Fethi Seki. Teröristlerin ve terörün anlamadığı şu ki; bu ülkede kahramanların adı kimi zaman Seyit Onbaşı olur, kimi zaman Hasan Tahsin, bazen o kahramana Ömer Halisdemir deriz... İşte bazen bugün olduğu gibi Fethi Seki. Başaramayacaksınız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel