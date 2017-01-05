USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Faruk Çelik: Bu son çırpınışları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Türkiye’nin birliği, bütünlüğü konusundaki mesajlar halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendilerine bir şey kazandırmayacak, Allah’ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecek” dedi.

Siyaset / 5 Ocak 2017 Perşembe 21:37
Faruk Çelik: Bu son çırpınışları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı toplu açılış töreni öncesi Şanlıurfa'ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaşanan terör olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Çelik, ”Uzun bir süredir ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları beraber görüyoruz. Geçen hafta, maalesef yılbaşı akşamı İstanbul'da yaşanan vahşet. Daha öncesinde Kayseri'de ve diğer illerimizde yaşanan vahşetleri biz biliyoruz. Şiddetle telin ediyoruz, lanetliyoruz. Tabi henüz olayla ilgili net bir açıklama yok. Bazı değerlendirmeler yapıldı ama net bir açıklama yok. İlgili yetkililer bu konu ile ilgili bir açıklama yapacaklar. Yarın büyük ihtimalle İçişleri Bakanımız da burada olacaklar. Ayrıntılı bilgileri ilgili arkadaşlarımız verirler ama bu süreçte Türkiye'nin gelişmesini, tökezletilmesi konusundaki bu şer odaklarının ittifakıyla yapılmak istenenlerin karşısında yarın biz Şanlıurfa'dan mesajımızı vereceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü konusundaki mesajlar halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendilerine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecek. Tekrar telin ettiğimizi bu vesile ile ifade ediyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

Açılış TöreniFethi SekinCumhurbaşkanıFaruk ÇelikYılbaşı


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı