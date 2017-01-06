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Eskişehir'de bomba ihbarı

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, akşam saatlerinde Espark önünde oturan birkaç kişi “bomba, bomba” diye bağırıp kaçtı. Bu durum sonrasında Espark’ta bomba olduğuna dair panik sosyal medyada yayılmaya başladı

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 19:04
Eskişehir'de bomba ihbarı

Sosyal medyadaki Espark'ta bomba ihbarı yapıldığı ve alışveriş merkezinin boşaltıldığı yönünde paylaşımlar panik yaşanmasına neden oldu. Ancak sosyal medyada yayılan söylenti ve haberler asılsız çıktı. Emniyet yetkililer, Espark önünde “bomba” diye birkaç gencin bağırması sonrasında panik yaşandığının anlaşıldığını herhangi bir bomba ihbarı ve alışveriş merkezinin boşaltılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Bomba İhbarıAlışveriş


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