Sosyal medyadaki Espark'ta bomba ihbarı yapıldığı ve alışveriş merkezinin boşaltıldığı yönünde paylaşımlar panik yaşanmasına neden oldu. Ancak sosyal medyada yayılan söylenti ve haberler asılsız çıktı. Emniyet yetkililer, Espark önünde “bomba” diye birkaç gencin bağırması sonrasında panik yaşandığının anlaşıldığını herhangi bir bomba ihbarı ve alışveriş merkezinin boşaltılmasının söz konusu olmadığını belirtti.