'E-ALES Deneme Sınavı'na Başvurular Başladı

ÖSYM tarafından ilk kez 11 Şubat'ta elektronik olarak düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (e-ALES) gireceklerin sisteme aşinalık kazanması amacıyla 28 Ocak'ta yapılacak 'e-ALES Deneme Sınavı' başvuruları başladı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-ALES 11 Şubat'ta elektronik ortamda yapılacağından, isteyen adayların sisteme aşinalık kazanmasını sağlamak için 28 Ocak'ta Ankara'da Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde saat 14.30'da 'e-ALES Deneme Sınavı' uygulanacak.



e-ALES Deneme Sınavı başvuruları, bugünden itibaren 18 Ocak 2017'ye kadar 'https://odeme.osym.gov.tr' adresinden yapılacak. Deneme sınavı ücreti 20 lira olacak.



ÖSYM Başkanı Ömer Demir, e-ALES'in ÖSYM'nin bir sınav için deneme yaptığı ilk uygulama olacağını açıklamıştı. Kaynak : AA