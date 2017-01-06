USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Dur ihtarına uymayan şüpheli kaçtı, polis havaya ateş açtı

Kuşadası’nda dur ihtarına uymayan ve içinde bir kişi bulunan bir aracı kovalayan polis ekipleri havaya ateş açmak zorunda kaldı. Şüpheli aracı bırakarak yaya olarak kaçarken, polis ekipleri aramalarını sürdürüyor.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 15:49
Dur ihtarına uymayan şüpheli kaçtı, polis havaya ateş açtı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolundaki kontrol noktasında içindeki bir şahıstan şüphelenen polis ekipleri 35 ZNH 97 plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp hızla kaçan araç içerisinde uyuşturucu satıcısı olarak aranan bir zanlının bulunduğundan şüphelenen polis ekipleri ile ismi açıklanmayan zanlı arasında kovalamaca başladı.

Polis ekiplerinin havaya ateş açması üzerine aracı bırakan zanlı yaya olarak kaçmaya başladı.

Araca el koyan polis ekipleri, sabıkalı bir uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelenilen zanlının aranmasına devam ediyor. Kaynak : İHA

PolisPolis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı