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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı açıklamada, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "Böyle bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi bizim için kabul edilemez." dedi.

Siyaset / 6 Ocak 2017 Cuma 20:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de çeşitli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, 'Böyle bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi bizim için kabul edilemez. Teröre destek veren bir ülkenin müttefik olarak kabul edilmesi bile çok zor.'dedi.

Suriye'de rejimin İdlib'e yönelik planları konusunda açıklamada bulunan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

'Hem siyasi çözüm isteyip, Astana süreci ile ilgili ateşkesle ilgili iki belgeyi imzalayacaksınız hem de ondan sonra 'İdlib'i ele geçirmeye çalışacağız.' Bu olmaz. O zaman tüm süreç çöker. O zaman tekrar kaos başlar.' dedi.
Kaynak : AA

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