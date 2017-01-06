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Demirtaş: PKK'ya sempatim yok

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.

Siyaset / 6 Ocak 2017 Cuma 14:34
Demirtaş: PKK'ya sempatim yok

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

'PKK SEMPATİZANI DEĞİLİM'
Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini kaydeden Demirtaş, 'Ben PKK'nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım' dedi.

Selahattin DemirtaşPkk Terör ÖrgütüHdp


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