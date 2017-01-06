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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 600 milyon liraya mal olan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Siyaset / 6 Ocak 2017 Cuma 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimden sağlığa, spordan toplu konutlara, alt yapıdan üst yapıya kadar yaklaşık 600 milyon liraya mal olan projelerin toplu açılışı için özel uçakla Şanlıurfa'ya geldi. Saat 12.30'da GAP Havalimanına gelen uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu il ve ilçe belediye başkanları karşıladı. Cumhurbaşkanının gelişi nedeniyle yol boyunca polis ve jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Helikopterler de sürekli güzergah ve havalimanı üzerinde uçtu.

Karayoluyla Şanlıurfa il merkezine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıklıgöl'e geçti.
Kaynak : İHA

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