Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

"Birçok alanda Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce 200 yataklı devlet hastanesi varken bugün Eyyübi'de 800 yataklı eğitim araştırma hastanesinin resmi açılışını yapmak suretiyle Şanlıurfa sıçrama yapmış oldu."



"14 yıllık süre içerisinde sağlığa çok büyük önem verdik. Önce eğitim dedik, ardından sağlık dedik, adalet ve emniyet dedik, akabinde ulaşım, tarım bütün bunlara önem vermek suretiyle devlet politikası anlayışı belirledik. Şimdi de bir hedef belirledik. 800 yataklı bu hastane resmen hizmet veriyor."



"Şanlıurfa'ya 1700 yataklı şehir hastanesi yapalım dedik. Kısa zaman içerisinde şehir hastanesi de Şanlıurfa'da en geç 3 yıl içerisinde biter ve bölgenin de hizmetine girmiş olacak. Bunlar bir inceliği gösteriyor. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor. İnsana değer veriyor. Yola çıktığımızda her şey insan için demiştik. Her şey Türkiye için demiştik. Bakın her şey Türk için, Kürt için, Arap için şu için bu için demedk. Her şey Türkiye için dedik."



"ŞANLIURFA'YA VEFA BORCUMUZ VAR"



"Bizim damarlarımızda bu anlayış var. Bu anlayışla da bizler Türkiye'nin dört bir yanını donattık donatıyoruz. İlk şehir hastanesini Mersin'de resmi açılışını yapıyoruz. Arka arkaya bitenleri açmaya başlayacağız. 30 büyükşehirde bu hastaneleri açacağız. Allah ömür verdikçe milletimiz desteğini esirgemedikçe Şanlıurfa'mız için, Türkiye için bu çalışmaları sürdüreceğiz."



"Tarih boyunca hakkın, adaletin yanında saf tutan Şanlıurfalı kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Son dönemdeki sağlam duruşundan dolayı Şanlıurfa'ya vefa borcumuz var. Siz burada teröre prim vermediniz. Teröristlere prim vermediniz. Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz .15 Temmuz gecesi 4 Şanlıurfalı kardeşimiz göğsünü kurşunlara siper ederken şehit oldu"



