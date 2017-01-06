Cezayir'in en prestijli müzik festivalinde Türk ezgileri

Cezayir Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Cezayir, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Fransa, Irak, Japonya, Fas, Tunus ve İtalya'dan müzisyenlerin katıldığı festivalin açılışını Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi yaptı. Festivalin açılış akşamında sahne alan kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir'e Can Olgun'un kemanla ve Murat Süngü'nün viyolonselle eşlik ettiği konser, seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Bin 500 kişilik Cezayir Opera Salonu'nda verilen konser sonunda müzisyenler uzun süre ayakta alkışlandı. Ayrıca festival kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Kanun Sempozyumu ile Cezayir, Fas, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden katılan genç müzisyenler, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu, Göksel Baktagir, Tarana Aliyeva (Azerbaycan) ve Ömer Ziyad (Irak) gibi usta sanatçılarla bir araya gelme fırsatı buldular. Sempozyumda vefatının 100. yıl dönümü sebebiyle Tanburi Cemil Bey de anıldı.



Geçmişi 500 yıla dayanan ve 300 yıldan fazla süren birliktelik sebebiyle Türkiye ve Cezayir arasında tarihi, sosyal, kültürel alanlarda birçok ortak özellik bulunuyor. TİKA, bu bağları güçlendirmeye yönelik olarak her alanda olduğu gibi kültürel alandaki destek faaliyetlerine de devam ediyor. TİKA tarafından bu yıl ayrıca başkent Cezayir ve Konstantin şehirlerinde Türk Cezayir Dostluk Grubunun sahne aldığı iki Ramazan konser programı düzenlenmişti. Öte yandan, yine TİKA tarafından yürütülmekte olan Cezayir'in sembol eserlerinden tarihi Keçiova Camii restorasyon projesi de titizlikle yürütülmeye devam ediyor. Kaynak : İHA