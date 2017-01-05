Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar

İzmir Adliyesi civarındaki terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kalleşleri, şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Adliyesi önündeki hain terör saldırısına tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından 'İzmir'imizi kana bulamak isteyen kalleşleri, şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı.' mesajını paylaştı.
Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Çavuşoğlu, 'Birliğimizi bozamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.