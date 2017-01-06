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Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidar reçetesi

Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunduğu 'Ne Var Ne Yok?' programına konuk olan Anayasa Profesörü ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim kazanabilmesi için bazı tavsiyelerde bulundu.

Siyaset / 6 Ocak 2017 Cuma 02:25
Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidar reçetesi
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reina saldırısı sonrası yaptığı açıklamaları eleştiren Burhan Kuzu 'Sen patlamayı getiripte yaşam biçimi diye getirirsen orda kalırsın Kemal bey. Orada kalırsın yanlış yoldasın Kemal bey.' dedi.

Sunucu Türker Akıncı'nın 'Kemal Kılıçdaroğlu'na bir reçete yazabilir misiniz buradan' sözü üzerine Burhan Kuzu canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidarın yolunu gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA SEÇİM REÇETESİ

Kılıçdaroğlu'na Başkanlık seçimi için mitinglerde yapacağı konuşmalarla ilgili önerilerde bulunan Kuzu ' Dediklerimi yaparsa şansı zor da olsa olur ama bugün böyle diyor yarın ne olur şüphesi verirse o olmaz.' dedi.

AB VE ABD'YE GÜVENİMİZ KALMADI

AB ve ABD'nin Türkiye'nin terörle olan mücadelesindeki iki yüzlü tavırlarından bıktıklarını ifade eden Kuzu ' ABD bizi bıktırdı, kusturdu. ABD ve AB'ye güvenimiz kalmadı. ' dedi.

 


OBAMA'YA 'SIFIR' VERDİ

ABD Başkanı Baracak Obama'nın Ameriakn tarihinin en kötü başkanı olduğunu söyleyen Kuzu 'Eğer gerçekten bu memlekette bir Nobel ödülü verilecekse Türk halkına verilmesi lazım. Obama 9 ayda kaptı. Obama benden koca bir sıfır alır. Gelmiş geçmiş en kötü Ameriakn başkanlığı yapmıştır.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Türker AkıncıReinaBurhan KuzuKemal Kılıçdaroğlu


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