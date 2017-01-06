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Beşiktaş saldırısında 10 kişi tutuklandı

Vodafone Arena Stadyumu yakınlarındaki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 10'u sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı İki şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 22:22
Beşiktaş saldırısında 10 kişi tutuklandı

Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sevk edildikleri hakimlikte işlemleri sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Tufan B'nin, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs', Zeki Y, Fırat K, Rıdvan D. ve Raşit B'nin, 'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak', Sercan B, Necip Y, Mete A, Hikmet Ö ve Orhan B'nin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerden Nazim B. ve Ünal Ü'nün, 'yurt dışına çıkış yasağı'ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

Adli KontrolCumhuriyet BaşsavcılığıBeşiktaşVodafone Arena


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