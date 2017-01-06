Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de havalimanında konuştu.



Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:



Yaralıların hayati tehlikesi yok durumları iyi.



FETHİ SEKİN BÜYÜK KAHRAMANLIK GÖSTERDİ



Mühimmatlara bakıldığında çok büyük felaketi atlattık. Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisi Fethi Sekin, bu olayın önlenmesinde çok büyük bir kahramanlık göstermiştir.



Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum.



MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK



Bu ülkeyi bölmek, ülkedeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenler asla bunu başaramayacaklar. Bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladı.



Önce DEAŞ saldırıyor, ardından PKK saldırıyor sonra sıra sende deyip FETÖ saldırıyor. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Güvenlik güçlerimiz bunlara nefes aldırmayacak. Mücadelenin sonunda kazanan devlet olacaktır.



VATANDAŞLARIMIZ HAYAT AKIŞINI DEĞİŞTİRMESİN



Vatandaşlarımız normal hayatlarının akışını değiştirmesinler. Terör örgütlerinğin yapmak istedikleri de budur. Güvenlik güçlerimiz gece demeden gündüz demeden büyük bir azimle görevlerinin başındadır.