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Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!

Başbakan Yıldırım, hain saldırı ile ilgili İzmir'de havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 00:52
Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de havalimanında konuştu.

Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

Yaralıların hayati tehlikesi yok durumları iyi.

FETHİ SEKİN BÜYÜK KAHRAMANLIK GÖSTERDİ

Mühimmatlara bakıldığında çok büyük felaketi atlattık. Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisi Fethi Sekin, bu olayın önlenmesinde çok büyük bir kahramanlık göstermiştir.

Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum.

MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Bu ülkeyi bölmek, ülkedeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenler asla bunu başaramayacaklar. Bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladı.

Önce DEAŞ saldırıyor, ardından PKK saldırıyor sonra sıra sende deyip FETÖ saldırıyor. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Güvenlik güçlerimiz bunlara nefes aldırmayacak. Mücadelenin sonunda kazanan devlet olacaktır.

VATANDAŞLARIMIZ HAYAT AKIŞINI DEĞİŞTİRMESİN

Vatandaşlarımız normal hayatlarının akışını değiştirmesinler. Terör örgütlerinğin yapmak istedikleri de budur. Güvenlik güçlerimiz gece demeden gündüz demeden büyük bir azimle görevlerinin başındadır.

Saldırı sonrası yaşanan çatışma kamerada Saldırı sonrası yaşanan çatışma kamerada İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Başbakan: Kahraman polis felaketi önledi Başbakan: Kahraman polis felaketi önledi

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