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Başbakan: Kahraman polis felaketi önledi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 22:15
Başbakan: Kahraman polis felaketi önledi

Başbakan Yıldırım: 'Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir.'

KAHRAMAN POLİSİMİZ FELAKETİ ENGELLEDİ

'İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir.'


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