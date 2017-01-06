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Bakan Albayrak: Yaşadığımız normal bir sıkıntı değildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak "Yaşadığımız elektrik kesintisi normal bir kesinti değil. 70'li yıllardan bugüne yapılan alt yapı yatırımlarıyla hattın tamamı tarihte ilk defa hepsi koptu." dedi.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 11:37
Bakan Albayrak: Yaşadığımız normal bir sıkıntı değildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de son dönemde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin konuştu.

'Yaşadığımız elektrik kesintisi normal bir kesinti değil. 70'li yıllardan bugüne yapılan alt yapı yatırımlarıyla hattın tamamı tarihte ilk defa hepsi koptu.' diyen Bakan Albayrak, 'Doğal afet noktasında baktığınızda 70 km'yi geçen rüzgar hızında, ciddi bir tahrifat oldu. Yıkılan hatların 4 tanesinin tamiratı tamamlandı. Kalan 3 hattın devreye alınması birkaç hafta sürebilir ama bugün itibariyle 4. hattı da devreye alarak önemli bir sıkıntıyı aşmış olduk.


En önemli husus şu; hakikaten ağır kış şartlarından dolayı mı bu elektrikler kesildi? Normal zamanda yaşamıyoruz. Bakın 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini tespit ettik. Normal günlerden geçmediğimiz için farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Aralık'ta da siber saldırı ihbarı aldık.' ifadelerini kullandı.

Berat AlbayrakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


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