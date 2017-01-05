USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79

Amerikan Elçiliginin darbe özlemi

Reina ve İzmir saldırısının arka planında olmakla suçlanan ABD, 71 darbesinin Başbakanı Erim'le ne güzel günlerimiz olmuştu mesajı veriyor.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 22:20
Amerikan Elçiliginin darbe özlemi

Amerikan Büyükelçiliği, bugün Twitter hesabı üzerinden, 1971 Muhtırası'nın ardından Başbakanlık yapan CHP'li İsmail Nihat Erim'in, ABD Başkanı Richar Nixon ile Beyaz Saray'da resmi devlet yemeğinde bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

SUİKASTE UĞRAYAN İLK VE TEK BAŞBAKAN

Nihat Erim ayrıca suikaste uğrayarak öldürülen tek başbakan olarak kayıtlara geçmişti. 12 Mart muhtırasından sonra ara rejim başbakanı olmuştu. Deniz Gezmişler onun zamanında asılmıştı. Daha sonra THKPC tarafından 19 Temmuz 1980 yılında Dragos'ta öldürülmüştü. Bu durum yeni darbeyi de hızlandırmıştı.

VATANDAŞLARDAN 15 TEMMUZ'LU CEVAP

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabı, her perşembe dünya genelinde eski fotoğrafları paylaşırken kullanılan #tbt (Throwback Thursday) etiketiyle çeşitli paylaşımlarda bulunuyor.

Ancak ABD Büyükelçiliği'nin bu zamansız paylaşımı Twitter'da tepki çekti. Büyükelçiliği takip eden vatandaşlar, paylaşıma tepki göstererek tweetin hemen altına 15 Temmuz fotoğrafları eklediler.

Bir vatandaş, paylaşımın altında "mesajı aldık, siz de alın" diyerek 15 Temmuz'un sembol fotoğraflarından birini ekledi.


Nihat ErimTwitterBeyaz SarayBaşbakanlık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı