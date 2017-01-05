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Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Steinmeier, terörden bahsederken 'İslamcı' ifadesini de kullanarak bir küstahlığa imza attı.

Dünya / 5 Ocak 2017 Perşembe 22:41
Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama

Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

SARSILMIŞ(!)

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan Almanya, İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısının ardından vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Dışişleri Bakanlığı sayfasında Alman vatandaşlarına hitap eden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında, 'İzmir'de 05.01.2017 tarihinde Bayraklı'da bulunan adalet sarayına bombalı saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı ve ölenler var. Bayraklı ilçesi ve çevresindeki alanlardan ilk etapta kaçınılmalı, gelişmeler medyadan izlenmeli, seyahat ve güvenlik talimatları takip edilmelidir' denildi.

Uyarıda yılbaşı gecesi İstanbul Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısı da hatırlatıldı. Ölü ve yaralılar olduğuna vurgu yapılan uyarıda, İstanbul'da bulunan Alman vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edildi. Türkiye'de 2015 yazından bu tarafa terör saldırılarının arttığına değinilen açıklamada, terör saldırılarının özellikle metropollerde sürebileceği ifade edildi. Saldırıların yabancıları hedef alabileceğine de vurgu yapılan uyarıda, sıklıkla yabancıların gittiği yerlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerildi.


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