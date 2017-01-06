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Abhazya'da FETÖ alarmı

Abhazya Devleti, Gürcistan sınırındaki İngur ve Papınırkhua gümrük kapılarındaki güvenliği en üst seviyeye çıkardı.

Dünya / 6 Ocak 2017 Cuma 16:40
Abhazya'da FETÖ alarmı

Abhazya hükümeti Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gürcistan’daki FETÖ hareketliliğine karşı olası sınır geçişlerini engellemek için İngur ve Papınırkhua sınır kapılarında güvenliği üst seviyeye çıkardı. Abhazya, FETÖ okulunu ve faaliyetlerini ilk yasaklayan ülke olurken akabinde Rusya hükümeti de FETÖ yapılanmasının tüm faaliyetlerini yasakladı.

Abhazya’nın Türkiye Temsilcisi İnar Gitsba, "Abhazya Devleti FETÖ’nün ülkemizde faaliyet göstermesine izin vermemiştir. FETÖ terör örgütü kapsamında geçmişten günümüze kadar aralıksız Rusya Devletiyle istihbarat çalışmaları yapılmaktadır. Kardeş ülke Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı darbe girişiminden sonra, Abhazya istihbarat güçlerimiz Gürcistan’da halen faaliyet gösteren FETÖ hareketliliğine dayanarak Abhazya Gürcistan sınırındaki iki gümrük kapısında önlemlerini arttırmıştır. Abhazya FETÖ eğitim yapılanmasında ilk yasaklama getiren ülke olmuştur, bizler Abhazya olarak sınırlarımız içinde bu tür yapılanmalara asla müsaade etmemekteyiz. Sınırlarımızın bu terör örgütü elemanları tarafından kullanılmaması için Abhazya emniyet güçlerimiz başta Gürcistan sınırındaki İngur ve Papınırkhau sınır kapıları olmak üzere güvenlik en üst seviyeye çıkarılmıştır" ifadesini kullandı. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüAbhazyaGürcistanTürkiyeRusya


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