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ABD: PKK Sincar'ı terk etmeli

'(PKK’nın Sincar’daki varlığı) Irak Başbakanı İbadi’nin bu konuda söylediklerini destekliyoruz ve bu konu bizim için kaygı verici olmaya devam ediyor' 'ABD Suriye'deki hava saldırılarında El Kaide militanı olduğu iddia edilen 20 kişi öldürüldü.

Dünya / 6 Ocak 2017 Cuma 00:05
ABD: PKK Sincar'ı terk etmeli

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Peter Cook, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin PKK’ya Sincar bölgesini terk etmesi çağrısını desteklediklerini ve PKK’nın oradaki varlığının kaygı verici olduğunu söyledi.

Cook günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesinden çıkmasını istemelerine yönelik bir soru üzerine Cook, “Başbakan İbadi’nin bu konuda söylediklerini destekliyoruz ve bu konu bizim için kaygı verici olmaya devam ediyor” dedi.

PKK’nın ABD’nin terör listesinde olduğunu hatırlatan Cook, şöyle devam etti:

Irak egemen bir hükümettir. Başbakan İbadi de o devlet adına konuşuyor, dolayısıyla söylemesi gereken her şeyi destekliyoruz.'

- İdlib yakınlarında hava saldırıları

Cook, ABD’nin bu hafta içerisinde Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini belirterek 20 civarında El-Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen savaşçının öldürüldüğünü değerlendirdiklerini aktardı.

Sözcü, Amerikan uçaklarının Sarmada civarında El-Kaide’ye ait olduğu iddia edilen bir kamptan ayrılan iki aracı hedef aldığını ve bu saldırı sonucunda beş El-Kaide militanının öldürüldüğünü söyledi.

Salı günü ise kampın kendisini hedef aldıklarını kaydeden Cook, burada 15 kişinin öldürüldüğünü, birçok aracın ve bir binanın kullanılamaz hale getirdildiğini söyledi.

Kaynak : AA

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