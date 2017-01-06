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ABD'de havalimanında silahlı saldırı!

ABD'nin Florida'daki havalimanında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan gözaltına alındı

Dünya / 6 Ocak 2017 Cuma 21:44
ABD'de havalimanında silahlı saldırı!

ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Havalimanında büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi. Kaynak : DHA

Silahlı SaldırıFlorida


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