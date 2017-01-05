Olay sabah saat 09:00 sıralarında Yenibosna metrobüs durağında meydana geldi.



İddiaya göre 36 yaşındaki Adem Gür, metrobüse gelmek için bindiği otobüste dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Gür kendilerinden para istediklerini iddia ettiği şahısları ‘atlarak' metrobüs durağına geldi. Gür'ün arkasından da daha önce tartıştığı şahıslar geldi.



Burada tartışmanın büyümesi üzerine Adem Gül darp edilip bacağından bıçaklandı.



Talihsiz adam kanlar içinde kalırken saldırganlar kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Gür “Dört kişiydiler paramı çalmak istediler. Hastaneye babamın yanına gidiyordum. Üzerimdeki parayı almak istediler karşı koydum” dedi.



Olay yerine gelen ve saldırganların eşkalini alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kaynak : Vatan