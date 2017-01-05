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Tüfenkçi: 'Mücadelemizi hiçbir terör örgütü durduramayacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bu alçak eylemlerin hedefine ulaşmaması için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, aklıselim ve metanetle hareket etmek durumundayız” dedi.

3. Sayfa / 5 Ocak 2017 Perşembe 21:58
Tüfenkçi: 'Mücadelemizi hiçbir terör örgütü durduramayacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı. Milli birlik şuuruyla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Tüfenkci, “Bugün İzmir Adliyesi önünde maalesef menfur bir terör saldırısı daha meydana gelmiştir. Bombalı araç ve ağır silahlarla düzenlenen saldırıda büyük bir katliamı önleyen polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehadet şerefine nail olmuştur. Milletimizi korku ve ümitsizliğe düşürmeye, toplumsal infial yaratmaya odaklı bu alçak eylemlerin hedefine ulaşmaması için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, aklıselim ve metanetle hareket etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ, HUKUK VE İNSANLIK MÜCADELEMİZİ HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜ DURDURAMAYACAK”

“Terör örgütlerine karşı cesaret ve dirayetle mücadelemizi sürdürecek, terörün ülkemizi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz” diyen Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Millet olarak yılmayacak, alışmayacak, korkmayacak ve boyun eğmeyeceğiz. Yüzyıllardır olduğu gibi tüm farklılıklarımızla birlikte, dayanışma içinde yaşayacak daha güçlü bir Türkiye olacağız. Devletimiz insanlık düşmanı bu hainlerin sonunu getirmekte son derece kararlıdır.

Terör örgütlerini kullanarak ülkemizi ve milletimizi hedef alanlar, devletimizi geriye götürmeye çalışanlar emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerine karşı cesaret ve dirayetle mücadelemizi sürdürecek, terörün ülkemizi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Demokrasi, hukuk ve insanlık mücadelemizi hiçbir terör örgütü durduramayacak, birlik ve kardeşlik ruhuyla terörle mücadelemiz mutlaka başarıyla sonlanacaktır.”

Bu tür saldırıların Türkiye'nin terörle mücadelesini zayıflatmayacağını dile getiren Tüfenkci, “Herkes iyi bilmelidir ki devletimiz, bu saldırıların üstesinden gelecek iradeye ve güce sahiptir. Bu hain saldırıları gerçekleştirenler ve onların taşeronları, Türkiye'nin terörle mücadeledeki azmini ve kararlılığını hiçbir şekilde zayıflatamayacak. Bu elim saldırıda şehit olan kahraman polis memurumuza ve adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kaydetti.

Kaynak : İHA

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