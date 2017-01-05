USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

Sıcak Haber : Pazar yerinin çatısı çöktü!..

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

AvaşinBasyan ve Zap bölgesine düzenlenen harekatta, PKK'lı teröristlere ait 6 hedef imha edildi.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 09:33
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 6 hedef vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca dün 18.59-19.18 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen harekatta, terör örgütüne ait 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Savaş uçakları, harekatın ardından emniyetle üslerine döndü. Kaynak : AA

Terör ÖrgütüIrakHava Harekatı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı