Suriye sınırına yeni kalkan

Bakanlar Kurulu'nda alınan önemli kararlardan biri Hatay ve Osmaniye'de korucuların görevlendirilmesi oldu. Suriye ile sınırı bulunan Hatay'da, terör sızmalarına karşı 500 korucu görevlendirilecek. Osmaniye'de de 150 korucu görev yapacak.



Ayrıca terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında Erzurum ve Erzincan'a da ilk defa 125'er kişilik korucu görevlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün korucuların yaş ortalamasının 32'lere düşürüleceğini söylemişti.



17-18 BİN KORUCU ALINACAK



Daha önce yayımlanan kararname ile 26 bin korucunun emekli olması bekleniyor. Onların yerine askerliğini yapmış ve 30 yaşından gün almamış 17-18 bin korucu alınması planlanıyor.



Bu arada Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'de sanayi bölgesi çalışanları, terör örgütü PYD'nin bölgedeki gençleri kendi saflarında savaştırmak için alıkoymasını protesto ederek greve başladı. Kaynak : Sabah