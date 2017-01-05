USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

Sıcak Haber : Suriye'den acı haber: 2 şehit, 3 yaralı!..

Suriye'den acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ' ın saldırısında 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 00:30
Suriye'den acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab merkezine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye DAEŞ'li teröristler saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Şehit askerlerin cenazesi ve yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirildi.

DAEŞ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK uçakları El Bab'a hava harekatı düzenlenlerken obüslerle de DEAŞ mevzileri vuruldu. Tadif'e yönelik yoğun top atışı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın kayıplar verdiği ve 1 komutanının öldüğü bildirildi.

Yaralı AskerlerTerör ÖrgütüÖzgür Suriye OrdusuHava HarekatıFırat Kalkanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı