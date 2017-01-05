Suriye'den acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab merkezine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye DAEŞ'li teröristler saldırı düzenlendi.



Saldırıda 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Şehit askerlerin cenazesi ve yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirildi.



DAEŞ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ



TSK uçakları El Bab'a hava harekatı düzenlenlerken obüslerle de DEAŞ mevzileri vuruldu. Tadif'e yönelik yoğun top atışı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın kayıplar verdiği ve 1 komutanının öldüğü bildirildi.