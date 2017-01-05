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Silivri'de 'Reina' operasyonu

Yılbaşı gecesi Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen şahsı arama çalışmaları sürerken, polis ekipleri Silivri Selimpaşa’da teröriste yardım ve yataklık yaptıkları düşünülen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda gözaltı yapıldı.

3. Sayfa / 5 Ocak 2017 Perşembe 03:29
Silivri'de 'Reina' operasyonu

Ortaköy saldırganına yönelik operasyonlar devam ederken, bu gece saatlerinde Selimpaşa'da bulunan Güzelkent Sitesi'ne de çok sayıda polis, zırhlı araçlar eşliğinde operasyon düzenledi.

Site içerisinde adresleri tespit edilen Uygur Türkmenlerine yönelik operasyonda daha önce tespit edilen 10 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında Ortaköy saldırganına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen çok sayıda yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Gece saatlerinde başlatılan operasyon esnasında yaklaşık 3 kilometrelik araç konvoyuyla olay yerine giden polisler, siteye giriş ve çıkışları engelledi. İçeride daha önceden tespit edilen noktalarda aramalar yapan Terörle Mücadele Ekiplerine çok sayıda zırhlı araçla Özel Harekat Polisleri ve Jandarma ekipleri de eşlik etti. Polisler, şüpheli şahısları gözaltına alırken, site bahçesinde park halindeki bazı araçlarda da aramalar gerçekleştirdi.

Site sakinlerinden edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 ay önce, 35 tane Türkmen ailenin sitede ikamet etmeye başladığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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