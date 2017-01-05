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Silivri'de öfkeli koca dehşeti

İstanbul Silivri'de öfkeli koca, otomobil içerisine tartıştığı karısını boğazını keserek öldürdü. Aracını sürmeye devam eden koca, jandarma karakolu bahçesine gelerek intihara teşebbüs etti. Kendini bıçaklayan koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 5 Ocak 2017 Perşembe 13:17
Silivri'de öfkeli koca dehşeti
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Edinilen bilgiye göre Çatalca'da araçlarına binen Gökhan H. (28) ve eşi İlknur H. (22) yolda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Gökhan H., bıçakla karısının boğazını keserek öldürdü. Ardından aracını sürmeye devam eden öfkeli koca, Gümüşyaka Jandarma Karakolu bahçesine geldi. Kendisini de bıçaklayarak intihara teşebbüs eden öfkeli koca, jandarma tarafından fark edildi.

Aracın kapısını açan jandarma ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk incelemede İlknur H.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı koca ise, ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin ceset üzerindeki incelemesi sürüyor. Kaynak : İHA

Kadın Cinayeti


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