USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79

Sıcak Haber : İzmir'de terör saldırısı!..

Merkez bankası rezervlerinde azalma oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 22 milyon dolar azaldı.

Ekonomi / 5 Ocak 2017 Perşembe 14:49
Merkez bankası rezervlerinde azalma oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 30 Aralık ile biten haftada 4 milyar 22 milyon dolar azalarak 106 milyar 102 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 milyar 683 milyon dolar azalarak 95 milyar 734 milyon dolardan 92 milyar 51 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 30 Aralık haftasında 339 milyar dolarlık azalışla 14 milyar 390 milyon dolardan 14 milyar 51 milyon dolara düştü. Kaynak : İHA

Türkiye Merkez BankasıCumhuriyetTürkiyeMerkez Bankası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı