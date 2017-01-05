Kırmızıgül İzmir saldırısıyla ilgili tweet attı

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği temizlik operasyonlarında PKK'nın köşeye sıkışmasının ardından twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, teröristlere tek laf etmeden devleti suçlamıştı.



Kırmızıgül İzmir'deki saldırı sonrası 'Kayseri, Ankara, İstanbul derken bu kez #İzmir ağlıyor. Gün, birlik olma günüdür. Bu zor günlerde herşeye inat kenetlenmeliyiz.' diye bir tweet attı.







Mahsun Kırmızıgül'den skandal tweetler Mahsun Kırmızıgül'e tepkiler artıyor