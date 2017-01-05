Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu bugün açılıyor.



Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Şehitler-Gazino Durağı) arasında yapımı tamamlanan M4 Keçiören Metrosu'nun açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katılıyor.



Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende ilk sözü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aldı. Ardından da Bakan Arslan, Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.



'GENÇLERE YENİ BİR TAVSİYEM VAR, YENİ BİR SLOGAN BULUN'



Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:



'Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören Metrosu'nun açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında Osmanlı Çarşısı'nın, ağustosta Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü, daha sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışını yaptık. Bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak eseri açıyoruz. Bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu.



9 kilometrenin üzerinde bir hat. 9 durağı var, günde 50 bin yolcu taşıyacak. Bunun test sürüşüne geldiğimiz bir genç bana dedi ki, 'Bizim buradaki Keçiören Metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü. Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun ama hiç bitmesin'. Bundan çok etkilendim. Gençlere yeni bir tavsiyem var, yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin ama, Keçiören Metrosu bitti. Keçiören Metrosu'nun ilk durağı olan Gazino durağının adı Şehitler Durağı, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu.



Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Bugün artık bütün vatandaşlarımız uçakla seyahat etmenin rahatlığını yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türkiye'nin 14 büyükşehrini, Türkiye'nin başkentiyle birleştirmiş olacağız.



Ankara Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır, başkenttir, siyasetin devletin merkezidir. Turizmden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar hayata geçirdiğimiz projelerle yeniden hayata kazandırıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa'nın 3'üncü büyük hızlı tren garının açılışını da gerçekleştirdik. Ankara bu projelerle dünya şehirleri arasında hak ettiği yeri kısa sürede alacaktır. Tarihimiz güçlü, kültürümüz zengin, potansiyelimiz büyük, ülkemiz şehirlerimiz siz vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz.



Bu yıl içerisinde en büyük değişimi de yine AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişiklik anayasa değişikliğidir. Vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Yeter söz milletindir, yeter artık karar milletindir. Milletin kararının üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz.









AKM-Keçiören arasında trafikte 1,5 saat süren seyahati 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek.



İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu'ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu'na aktarma sağlanacak.







9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.







Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarıyla yapımına başladığı metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına 306 milyon 410 bin lira harcayarak inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011'de hattın yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devretmişti.





