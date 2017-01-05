Ankara'nın Uludağ'ı olarak anılan Elmadağ Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler yağan kar sebebiyle adeta kâbus yaşıyor. Şikâyetlerin odağı haline gelen merkezde yolun asfalt olmaması ve kar temizleme araçlarının yetersizliği sebebiyle ulaşım büyük sıkıntı oluşturuyor. Kar yağışının tek şeride düşürdüğü bataklığı andıran yolda karşı karşıya gelen araçlardan dolayı uzun kuyruklar oluşuyor. Hali içler acısı olan otopark için de 10 TL ücret isteniyor. Yollarda kayak merkezine giden yönü gösteren işaret levhası olmaması ulaşım için başka bir sıkıntı olarak dikkat çekerken, üzerindeki 'kayak alanına gider' yazısı ve çevresine saçılmış çöplerle birlikte turistleri karşılayan eski bir kulübe çirkin bir görüntü sergiliyor.







'KÖPEKLER SALDIRIYOR'



Ailesiyle birlikte yağan karın keyfini çıkarmak için kayak merkezine zorlukla geldiklerini anlatan Mehmet Sonunur, 'Yolun çevresindeki karların kapatmasıyla tek şeride inen yolda karşı karşıya gelen araçların biri diğerini bekliyor geçmesi için, öyle geçiyor. Hafta sonu kalabalığıyla birlikte yarım saat yolda kaldık bu şekilde. Görünüyor ki yol açma makineleri de yetersiz kalıyor. Hatta bir ara buradaki özel işletmecilerin, yerel halkın yolları açmayı çalıştığını gördüm. Toprak alanda bataklık gibi bir otopark için bizden 10 lira aldılar. Kayak merkezine giden yola kesinlikle asfalt atılması lazım. Yürümeye çalışsan bu sefer buradaki belediyenin kısırlaştırıp saldığı çok sayıda köpeklerle karşılaşılıyor. Çete gibiler önüne geleni kovalıyorlar. Kar merkezi kar yağınca bu hale geliyorsa kapatalım gitsin bence. Kar varken kayak merkezine ulaşamıyoruz' dedi. Kendilerinin Uludağ, Kartaltepe gibi kar merkezlerine gittiklerini ama bu tür görüntülerle ilk defa karşılaştıklarını belirten Sonunur, 'Tuvalete gitmek istedik, 'sularımız dondu' dediler. Bu yüzden bence buraya insanların sıcak bir ortamda çaylarını, çorbalarını içebileceği güzel bir kafe de lazım. O zaman tuvaletler de dışarıda olmaz, içeriye alınmış olur. Şuan derme çatma küçük bir kulübenin önüne karton kâğıtların üzerine Rusça çay, kahve yazmışlar. Açıkçası bu görüntüler bir Türk olarak turistler karşısında beni utandırdı' diye konuştu.



'DİĞER KAYAK MERKEZLERİNE GÖRE ÇOK İLKEL'



Diğer kayak merkezlerinde çocuklarını frenli, güvenlikli kızaklara bindirdiklerini ifade eden Sonunur, 'Buradaki kızaklar ise en ilkellerinden. Ne fren ne bir güvenlik var. Çocuklar ölüme kayıyor resmen. Allah korusun bir kaza olsa acil müdahale servisleri bile yok. Bir kaza olsa vallahi buradaki insanların gezdikleri atlarla taşıyacağız. Bunlar çok ilkel görüntüler. Üstelik burası turistlerin geldiği, gelebileceği bir yer' dedi.



'ÇANKAYA'DA OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDEMİYORUZ'



Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de vatandaşların Elmadağ Kayak Merkezi'nin belediyelerine bağlı olduğunu sanmalarından dolayı şikâyetleri kendilerine bildirdiklerini söyledi. Şahin, 'Elmadağ, Çankaya sınırlarına kadar giren çok büyük bir dağ. Özellikle kayak merkezinin olduğu Yakup Abdal Mahallesi Çankaya sınırına giriyor. Keşke şikâyetlerin önüne geçebilsek ama Çankaya sınırlarında' dedi. Kaynak : Sabah