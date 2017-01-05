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Kahraman trafik polisi teröristlerle çatışa çatışa şehit oldu

İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in büyük bir kahramanlık örneği sergilediği ortaya çıktı. Teröristlerle mermisi bitene kadar çatışarak adliyeye girmelerini engelleyen şehit polis daha büyük bir saldırıyı önledi.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 18:22
Kahraman trafik polisi teröristlerle çatışa çatışa şehit oldu

İzmir Adliyesi'nde teröristlerin akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir mübaşir şehit oldu. Saldırıyı yapan 3 teröristten 2'si olay yerindeki çatışmada ölü ele geçirilirken, 1 terörist kaçtı.

Alçak saldırıda şehit olan polisin ise büyük bir kahramanlık örneği sergilediği ortaya çıktı. Adliye girişindeki trafik noktasında görevli olan polis memuru Sekin, teröristlerin arkasına saklandığı aracın yakınına kadar gitti. Sekin, bu sırada uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerden birini yakın mesafeden vurdu.

Mermisi bitince bölgeden uzaklaşmaya çalışan Sekin, diğer terörist tarafından vurularak şehit edildi. Terörist daha sonra olay yerine gelen diğer polisler tarafından öldürüldü.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 'Polis kardeşimiz şehit oldu ama birçok can kaybı olmasını engelledi' diye konuştu.

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