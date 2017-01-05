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Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in adı, adliyenin yanındaki parka verilecek.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 22:16
Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu aradı. Saldırı hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, İzmir halkına başsağlığı, olayda yaralananlara acil şifa diledi.

FETHİ SEKİN'İN ADI PARKA VERİLECEK

Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'dan şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istedi.

Sekin'in adının, saldırının olduğu adliyenin yanındaki parka verileceği öğrenildi.

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