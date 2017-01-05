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Japonya'da yunuslar gösteri merkezinden kaçtı

Japonya'da bir gösteri merkezinden dört yunusun kaçtığı ve üçünün geri döndüğü bildirildi.

Dünya / 5 Ocak 2017 Perşembe 11:16
Japonya'da yunuslar gösteri merkezinden kaçtı

BBC'nin haberine göre, yunusların katledildiği yer olarak bilinen Taiji kasabasında yer alan gösteri merkezinden dört yunus kaçtı.

DolphinBase Gösteri Merkezi çalışanları, yunusların kaldığı havuzla okyanusu ayıran ağların yırtıldığını ve dört yunusun buradan kaçtığını belirtti. Çalışanlar, bir süre sonra yunuslardan üçünün geri döndüğünü söyledi.

Aynı bölgede 2010 yılında bir gösteri merkezinden çok sayıda yunus kaçmış, olayın arkasında Hollandalı çevreci bir örgütün yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Taiji'de yapılan yunus katliamı, Oscar ödüllü 2009 Amerikan yapımı 'Koy/The Cove' isimli belgesel sayesinde dünyanın dört bir yanından çevreci örgütlerin dikkatini çekmişti.

Kaynak : AA

OscarYunuslarBelgesel


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