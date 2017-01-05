USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79

İzmir Valisi: Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'deki hain saldırısı sonrası açıklama yaptı. Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 17:38
İzmir Valisi: Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor
Video için tıklayın

İzmir Valisi Erol Ayyıldız olayla ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

'Başımız sağolsun hepimize geçmiş olsun. Bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışmada içerisinde olan teröristler bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda bir polis ile bir adliye çalışanı (katip) şehit oldu. 3'ü polis olmak üzere 6-7 yaralımız var. Tedavi görüyorlar. Menfur hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkatli ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık.

İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Teröristler adliyeye bavul dolusu cephaneyle saldırdı Teröristler adliyeye bavul dolusu cephaneyle saldırdı İzmir Valisi: Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor İzmir Valisi: Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor Hain patlamada şehit ve yaralı sayısı belli oldu Hain patlamada şehit ve yaralı sayısı belli oldu Patlama sonrası polis bu şüphelinin peşinde! Patlama sonrası polis bu şüphelinin peşinde! Görgü tanığı yaşananları anlattı Görgü tanığı yaşananları anlattı İzmir'de terör saldırısı İzmir'de terör saldırısı

ŞehitPolisTerör SaldırısıÇatışmaEl Bombası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı