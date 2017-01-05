İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı meydana geldi. Olay sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristin de süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bir teröristi ise arama çalışmaları devam ediyor.
BOMBALI ARAÇ SONRASI KALAŞNİKOFLA SALDIRDILAR
Teröristler, otoparkın girişinde önce bomba yüklü aracı patlattı, ardından çıkan kargaşada adliyenin içine girmeye çalıştı. O sırada polis ekipleri teröristleri fark etti ve çatışma çıktı. Uzun namlulu silahları bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.
1 ŞEHİT EN AZ 6 YARALI
İlk belirlemere göre 1 şehit ve en az 6 yaralı var. Öldürülen teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı bölgeye uzman ekipler çağırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ
Güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmiyor. Saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.