İşte yılbaşı gecesi katliamıyla ilgili dikkat çekici ayrıntılar

Şardan, Başakşehir'de bir sitede kalan teröristin, o gece Zeytinburnu'nda bağlantısıyla buluştuktan sonra Ortaköy'e gittiği, katliamdan sonra da 4 kez taksi değiştirip yine Zeytinburnu'na döndüğü belirlendiğini aktardı.



İşte Şardan'ın Milliyet gazetesinde yer alan 'Başakşehir-Zeytinburnu-Ortaköy katliam hattı' başlıklı bugünkü (5 Ocak 2017) yazısı:



Yılbaşı gecesini kana bulayan teröristle ilgili yeni ipuçları ortaya çıkıyor. Başakşehir'de bir sitede kalan teröristin, o gece Zeytinburnu'nda bağlantısıyla buluştuktan sonra Ortaköy'e gittiği, katliamdan sonra da 4 kez taksi değiştirip yine Zeytinburnu'na döndüğü belirlendi



2017'in ilk saatlerinde Ortaköy'de gerçekleştirilen terör eyleminin üzerinden üç gün geçti.



IŞİD'i işaret eden ilk bulguların ardından yeni ipuçları elde edilmeye başlandı.



Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde oluşturulan kamera izleme ekibi, kod adı “Ebu Muhammed Horasani” olan ancak açık ismi henüz kesinleştirilemeyen teröristin sürecini ortaya çıkardı.



Yapılan araştırmalarda, Ebu Muhammed Horasani'nin kalması için, olaydan 3 gün Başakşehir'de bir site içinde bir daire kiralandı. 15 Aralık günü Konya'dan İstanbul'a geldiği anlaşılan eylemcinin Zeytinburnu'ndaki bağlantılarına karşın eylemden 3 gün önce kiralanan bu evde kalan eylemci, yılbaşı günü 17.30 sıralarında bu adresten Ortaköy'e gitmek amacıyla öncelikle Zeytinburnu'na doğru yola çıktı. Teröristin, Zeytinburnu ve çevresinde bağlantıları olmasına karşın Başakşehir'deki bir evde kalması soru işaretlerine neden oldu.



Polis, daha sonra bu evi bastı, ancak ev boşaltılmıştı. Eylem öncesi neden bu evde kaldığı ve kim ya da kimlerle görüştüğü polisin araştırdığı konular arasında.



4 kez taksi değiştirdi



Eylem sırasında üzerinde olan elbiseyle Başakşehir'den tek başına yola çıkan Ebu Muhammed Horasani kod adlı eylemci, Zeytinburnu'na geldi. Burada Nuripaşa Mahallesi'ndeki bağlantısıyla biraraya gelen terörist, elinde bir valiz ve sırt çantasıyla mahalledeki kameralarda görüntülendi.



Buradan sonrası malûm. Taksiyle Reina'ya kadar gelen eylemci, 01.17'de araçtan indi, 01.18'de Reina'ya girdi. 01.24'te kıyafetlerini değiştirdi ve mekan içinde kaldı.



Araştırmalarda, eylemcinin, müşterilerle birlikte olayın ardından mekandan tahliye edildiği kesinleşti.



Saldırının ardından 4 kez taksi değiştiren terörist, önce Reina'ya 5 dakika uzaklıkta araçtan indi, gecekonduların arasından sahile ulaştı. Ardından Zincirlikuyu Metrobüs durağına gelen eylemci, en sonunda Zeytinburnu Muratpaşa'daki bir kafeye ulaşmayı başardı. Ebu Muhammed Horasani, geceyi bu kafede geçirdi.



Polis, buraya kadar eylemcinin hareket tarzının ortaya koydu. Ancak, ertesi sabah eylemci kayıplara karışmayı başardı.



Sabah 10.00 sıralarında kafeden çıkan terörist, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle kafe önünde buluştu. İkili, bir süre yürüdü. Daha sonra, bu kez bir araçla gelen yine kimliği tespit edilemeyen kişi ikilinin yanına geldi. Eylemci, ilk arkadaşından ayrılıp araçla gelen kişiyle birlikte araca binip izini keybettirdi.



Cep telefonundaki isim



Bu arada, polis, Ebu Muhammed Horasani'nin kullandığı bir cep telefonuna ulaştı. Telefon kayıtlarında yapılan araştırmada, tanıdık bir isme rastlandı. Bu isim, Tacik İlyas kod adını kullanan Muhammed Kerim'den başkası değildi. Özbek kökenli Muhammed Kerim, Aralık ayı başında İstanbul Emniyeti'nce gözaltına alınmıştı.



Telefondaki diğer bir kayıt ise, IŞİD içindeki önemli bir konumda olan ve sadece Hoca Aka kod adını kullandığı bilinen emirin yardımcısı Yusuf kod adlı İlyas Mamasharipov olduğu belirlendi. İlyas Mamasharipov, İstanbul Emniyeti'nce Ortaköy saldırısı sonrasında gözaltına alındı.



Mamasharipov'un verdiği ilk bilgilerle eylemcinin kod adı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, eylemcinin Arapça, Rusça ve Özbekçe konuştuğu belirlendi.



Araştırmalarda, eylemcinin yanında bir kişiyle birlikte 15 Aralık günü 21.30'da otobüsle Konya'dan İstanbul'a gittiği saptandı. Otobüsün 27-28 numaralı koltuklarında seyahat eden ikilinin biletlerinin, Umumuhamet ve Zabiullah adına kesildiği görüldü. Polisin, bu isimler üzerinde de incelemesi sürüyor.



Ağrı'dan mı girdi?



Soruşturma çerçevesinde önemli bir ifadeye ulaşıldı. Polisin aldığı bu ifadeye göre, terörist Ebu Muhammed Horasani, Pakistan - Livara'da bir dönem yaşadı. Buradan İran'a geçti. İran'da yakalanan terörist, bir süre sonra kamptan kaçmayı başardı. Horasani, daha sonra kaçakçıların yardımıyla Ağrı üzerinden yasadışı yoldan Türkiye'ye giriş yaptı.



İstanbul'da bir süre Sefaköy'de yaşadığı belirtilen teröristin, aynı zamanda Hoca olarak anıldığı ve kendisinin IŞİD'le bağlantılı olan kişilere ders verdiği belirtiliyor. Yabancı kökenlilerin de katıldığı ifade edilen bu dersler için WhatsApp ve Telegram adlı iletişim programları üzerinden eğitim grupları oluşturulduğu bilgisine de ulaşıldı.



Yakından izliyorlar



Eylemi gerçekleştirmesinin yanısıra, teröristin olayın ardından kayıplara karışması büyük tartışmalara neden oldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok gelişmeleri çok yakından izliyor. Soruşturmayla ilgili bilgiler anında Soylu ve Altınok'a iletiliyor.



Emniyet, yılbaşı gecesi yaşanan ve gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında büyük infial uyandıran olayla ilgili her türlü ipucunu değerlendirip sonuca ulaşmak için çaba sarfediyor.