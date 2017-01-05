İşte örnek 'açık uçlu' sorular

ÖSYM'den açık uçlu sorular hakkında bilgilendirme ve açık uçlu soru örnekleriyle ilgili yapılan açıklamada, 2017-LYS'de kısa cevaplı soruların yer alacağı belirtilerek, kısa cevaplı soruların cevabının bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacağı bildirildi.



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:



'Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak olup, LYS-1'de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1'de yalnızca matematik testi yer alacaktır; matematik ve geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel açık uçlu sorular sorulacaktır.'







KODLAMA YAPILACAK



2017 LYS'lerde sorulacak açık uçlu sorular, LYS-1 matematik testinde 3 açık uçlu soru, LYS-2 fen bilimlerinde fizik testinde 1, kimya testinde 1, biyoloji testinde 1, LYS-3 edebiyat-coğrafyada coğrafya testinde 1, Türk dili ve edebiyatı testinde 2, LYS-4 sosyal bilimlerde tarih testinde 1, coğrafya testinde 1 ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde 1 ve LYS-5 yabancı dilde yabancı dil testinde 3 olarak dağılıyor.



2017- Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) yer alacak açık uçlu soruların cevaplarının adaylar tarafından ilgili kutucuklara Ek'te yer alan örneklerde yer aldığı şekilde yazılıp kodlanacağı belirtilen açıklamada, cevap kâğıdına kodlama yapmayan adayların ilgili soruya cevap vermemiş sayılacağı ifade edildi. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmayacağı da kaydedildi.



2017 LYS'lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örneklerine ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular kısmından ulaşılabilecek.







Kaynak : İHA