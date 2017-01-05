İstanbul’da bir evde saklanıyor

Ortaköy'deki eğlence mekânına düzenlenen ve 39 insanın hayatını kaybettiği terör saldırısında DEAŞ üyesi teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor. İstanbul TEM polisi saldırı ile ilgili şu ana kadar 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun İzmir ayağında ise 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ'lı teröristin eşi bulunmuyor.



ADIM ADIM TAKİPTELER

Teröristin Reina'dan kaçtıktan sonra gittiği yerlerin adım adım polis ekipleri tarafından tespit edildiği, arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri Reina'yı kana bulayan DEAŞ'lı teröristin çok büyük ihtimalle hala İstanbul'da olduğunu ve bir evde saklandığını düşünüyor. Polis, örgüte ait olduğu şüphesi olan tüm evleri tek tek arayacak. Operasyonlar kapsamında aranan evlerin bazılarından örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca terörist ile bağlantılı adreslerden birinde ele geçirilen bilgisayarın incelemeye alındığı, teröriste dair bazı bilgilerin o bilgisayara arşiv olarak kaydedildiği belirtildi.



SİLAHIN İZİ BULUNDU

15 gün boyunca İstanbul'da saldırı hazırlığı yapan terörist ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Teröristin 15 gün boyunca hazırlık yaptığı Zeytinburnu-Kayaşehir-Aksaray üçgenindeki bağlantıları deşifre oldu. Teröristin saldırıda kullandığı AK-47 Kalaşnikof silahı ve çelik çekirdekli mermileri Kayaşehir'de teslim aldığı, Zeytinburnu'nda konakladığı öğrenildi. Silah ile bağlantılı 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Teröristin Taksim'de yaptığı keşif görüntülerinin ise 28 Aralık'ta çekildiği anlaşıldı. Keşif yapan teröristin, internet üzerinden o bölgenin havadan çekilmiş görüntülerini bulduğu ve indirdiği belirlendi.



EMEKLİ ÖZEL HAREKATÇI İDDİASI

Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan'ın çelişkili açıklamalarının ardından, eğlence mekânı ile ilgili ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İddiaya göre, Koçarslan terör tehdidini dikkate alarak uzun süre önce emekli bir özel harekâtçı ile anlaştı. 1 ay önce ise bütün güvenlikten sorumlu bu emekli özel harekâtçı işten çıkarıldı.



Terminalde buluştular

Teröristin 15 Aralık'ta İstanbul'a otobüsle gittiğinin belirlenmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamera kayıtlarına, terminale rahat tavırlarla elleri cebinde yanında eşya ve çanta bulunmadan yürüyerek girdiği saptanan teröristin, otobüs firmalarına İstanbul'a gitmek için bilet sorduktan, sonra terminal çevresinde kendisi gibi çekik gözlü ve 'Yusuf Hoca' kod adlı ya-bancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişiyle buluştuğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde buluştuğu kişiyle tekrar terminale giren teröristin, yanındaki kişiyle birlikte otobüs bileti aldığı görüldü. Katliamcı terörist biletini 'Ebu Muhammed' adına kestirdi.