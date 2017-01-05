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İlk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu'nda ilk sürüşü yaptı.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 15:51
İlk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosunun açılışını yaptı.

Erdoğan ve Yıldırım, açılışın hemen ardından metronun ilk sürüşünü yaptı. Koltuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.

Erdoğan, vatandaşları rabia işaretiyle selamladı.







Kaynak : İHA

Melih GökçekBinali YıldırımRecep Tayyip Erdoğan


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