Hıncal Uluç haber kanallarına saydırdı

Hıncal Uluç, haber kanallarına gazeteciliği öğretme (!) konusunda kararlı...



Son dönemde üst üste aynı konuda yazılar yazıp kulak çeken Hıncal Uluç'a, CNN Türk Ana Haberi sunan Nevşin Mengü'den başka tepki gösteren de cevap veren de olmadı...



Hıncal Uluç, tüm bu sessizliğe karşı bugün bir üst perdeden seslendi ve haber kanalı yöneticilerine 'gazececiliği öğreneceksiniz!.' diye seslendi...



İşte Hıncal Uluç'un o yazısı:



HABERCİLİĞİ ÖĞRENECEKSİNİZ!.



Dün sabah kalkınca, elim kırılsın, alışkanlık gene haber kanallarını tıkladım.



Hepsinde gene kırmızı yazı..



'İzmir'de Ortaköy soruşturması başladı..'



Yahu, bu yayını kesecek kadar önemli haber mi?.



Suikastçı yakalanana dek, bu ülkenin her metre karesinde araştırma, soruşturma yapılması, gözaltılar olması doğal değil mi?.



YAPTIĞINIZ SUÇ!



Peki o zaman nedir bu 'Halkı heyecana sevk etme' suçu!.



Suç ya!.. Yaptığınız suç..



Ortada fol yok yumurta yok, sıradan bir haber varken, 'Kırmızı Ekran' niye, Allahın gazetecilikten habersiz kulları!.



Felaket Tellallığı kolay, ucuz, masrafsız, zahmetsiz değil mi?.



Bas 'Kırmızı'yı ekrana, millet 'Gene ne oldu' diye dehşete kapılıp baksın..



Sabah sabah bas kırmızıyı ekrana ki, senin haber kanalının daha uykudan uyanmadığını, bir gece evvelden kalan haberler ve o günkü gazetelerden utanmadan kopya ettiğin 24 saat evvelin haberleri ile güne başladığın ayıbı ekranda sırıtmasın!.



Ortaköy soruşturmasının devam etmesi, 'Kırmızı'yı geçin, 'Haber' bile değildir..

Etmesinden normal bir şey var mı?.



Bundan sonra, Ortaköy'le ilgili yayını kesecek, Son Dakika olacak sıcak gelişme, katilin yakalanmasıdır.



Yazının tamamını okumak için tıklayınız



