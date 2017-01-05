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Haberi duyunca sinir krizi geçirdiler! Şehidin babasına söylenemedi

Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can’ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 22:23
Haberi duyunca sinir krizi geçirdiler! Şehidin babasına söylenemedi

zmir Adliyesi'deki terör saldırısında çatışmaya girdiği bir teröristi öldüren ve kendisi de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin'in dün (çarşamba) Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji servisinde ameliyat olduğu öğrenildi. Baba Sekin'in, halen hastanede gözetim altında tutulduğu ve oğlunun şehit olduğu haberinin henüz kendisine verilmediği bildirildi.

FETHİ SEKİN’İN EŞİ GÖZYAŞLARIYLA HASTANEDEN AYRILDI
İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin gözyaşları içerisinde Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrıldı.

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